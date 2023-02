Offenlegungen



Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

108,6600 EUR -0,62% (28.02.2023, 09:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

108,64 CHF +0,30% (27.02.2023, 17:31)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (28.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Jahr 2022 habe Nestlé einen konsolidierten Umsatz von CHF 94,4 Mrd. erwirtschaftet, was einem Anstieg von 8,4% entspreche. Wie längst in der gesamten Branche üblich, sei ein wesentlicher Teil der Umsatzanstiege auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Diese seien notwendig, um der Kosteninflation entgegenzuwirken. Die Herstellungskosten seien im Vergleich zum Vorjahr um fast 14% angestiegen, wovon ähnlich wie bei der Konkurrenz rund zwei Drittel an die Endverbraucher:innen hätten weitergegeben werden können.Der konsolidierte Gewinn sei um mehr als 40% auf CHF 9,6 Mrd. eingebrochen, wobei die Vergleichsbasis durch die gewinnbringende Veräußerung von Beteiligungen aus dem Jahr 2021 nach oben verzerrt sei. Auf adjustierter Basis sei der Gewinn pro Aktie auf CHF 4,80 (+8,4%) gestiegen. Das Ergebnis sei unterm Strich im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.Im Konzern erwarte man für das Gesamtjahr 2023 ein organisches Umsatzwachstum zwischen 6% und 8% sowie eine zugrunde liegende operative Ergebnismarge zwischen 17,0% und 17,5%. Der erwartete Anstieg beim Gewinn pro Aktie werde mit 6% bis 10% beziffert.Nestlé sei der Inbegriff einer klassischen, defensiven Value-Aktie. Mit einem Beta von 0,28 weist das Papier auf die letzten fünf Jahre gar eines der niedrigsten Marktrisiken unserer Coverage auf, so die Analysten der RBI. Das Beta einer Aktie gebe im Wesentlichen die Sensitivität gegenüber allgemeinen Marktbewegungen an. Werte im Bereich von 1 würden implizieren, dass sich die Aktie mehr oder weniger im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt bewege. Im Fall von Nestlé bedeute dies: Steige der Gesamtmarkt um 1%, steige Nestlé um 0,28%. Sinke der Markt um 1%, gebe Nestlé um 0,28% nach.Mit einer erwarteten Dividendenrendite von knapp 3% liege Nestlé im Mittelfeld der Peergroup. Die Rendite möge vermutlich nicht die Höchste sein, allerdings punkte der Konzern mit Beständigkeit und Umsichtigkeit in der Dividendenpolitik. Konkret werde im Zuge der Hauptversammlung am 20. April eine Dividende in der Höhe von CHF 2,95 vorgeschlagen. Dies entspräche einem Anstieg um 15 Rappen und wäre damit die 28. Erhöhung der jährlichen Dividende in Folge. Der Ex-Tag falle auf den 21. April 2023.Nestlé weise eine lange Historie an Aktienrückkaufprogrammen auf. Im Zuge des aktuellen Programms seien im vergangenen Jahr CHF 10,6 Mrd. an eigenen Aktien zurückgekauft worden. Der gesamte Prozess sei auf drei Jahre ausgelegt und belaufe sich auf ein Volumen von CHF 20 Mrd.Die Stellung Nestlés als global agierendes Blue Chip Unternehmen mit solider Dividendenhistorie sei unbestritten. Die Fundamentaldaten würden überzeugen, das Produktportfolio sei breit gestreut und auch der vermehrte Fokus auf Nachhaltigkeit lasse das Unternehmen unter ESG-Aspekten attraktiver erscheinen.Letzter Punkt möge die Anlegerschaft verwundern, habe Nestlé in der Vergangenheit doch oft aufgrund seiner obskuren Praktiken in der Kritik gestanden. Tatsächlich sei der Ruf des Unternehmens nicht der beste. Diverse Ratingagenturen, wie beispielsweise Refinitiv ESG company scores, würden den Schweizern mittlerweile aber beachtliche Fortschritte zuweisen. Hier sei angemerkt, dass der Sektor im Allgemeinen nicht gerade mit den besten ESG-Werten punkte (Wasserverbrauch, Plastikmüll, Palmöl, etc.) - solle heißen, die Latte liege niedrig und jede Ambition zur Verbesserung werde entsprechend gewürdigt. Darauf aufbauend wird der Konzern auch bei uns mit einem passablen Score ausgestattet, wenngleich dieser zuletzt nach unten korrigiert wurde, so die Analysten der RBI.In fundamentaler Hinsicht würden die Analysten der RBI weiterhin die Meinung vertreten, dass die Aktie nur geringes Ertragspotenzial verspreche. Die Bewertungen seien zwar mittlerweile von ihren Höchstständen zurückgekommen. Kursanstiege, welche einen "Kauf" rechtfertigen würden, würden die RBI-Modelle jedoch weiterhin nicht erlauben.Vielmehr belässt Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung für die Nestlé-Aktie auf "halten" und erwartet einen besseren Einstiegszeitpunkt bei (noch) attraktiveren Bewertungsniveaus. Das Kursziel von CHF 114 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf einem KGV für das Jahr 2023 auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie relativ zum breiten Aktienmarkt von 26% berücksichtige. (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: