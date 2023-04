L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

118,70 EUR +2,15% (25.04.2023, 12:27)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

115,98 CHF +1,15% (25.04.2023, 12:12)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (25.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Konzern habe mit seinen Q1-Zahlen die Erwartungen der Analysten geschlagen. Der Markt reagiere positiv und schicke die Nestlé-Aktie nach oben. Das Umsatzwachstum habe sich beschleunigt, wobei zwei Geschäftsparten besonders stark gewachsen seien. Die Preise hätten weiter erhöht werden können, ohne damit die Nachfrage zu belasten.Der Umsatz von Nestlé sei in Q1 organisch um 9,3 Prozent gewachsen und habe mit insgesamt 23,5 Mrd. Franken die Erwartungen der Analysten übertroffen. Prognostiziert worden sei eine organische Wachstumsrate von 7,25 Prozent und ein Umsatz von 23,2 Mrd. Franken.Der Bereich Heimtierprodukte mit den Tierfuttermarken Purina und Friskies habe sich besonders gut entwickelt und sei um 16 Prozent gestiegen. Die nächstgrößeren Zuwächse habe es bei Süßwaren und Kaffee gegeben. Kapazitätenengpässe hätten jedoch dazu geführt, dass die Umsätze mit Nespresso und dem Nestlé-Geschäft mit Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und Mineralien etwas zurückgegangen seien.Das Gesamtbild des sonst starken Zahlenwerks werde dadurch nicht betrübt. Den Ausblick für das begonnene Fiskaljahr habe Nestlé bestätigt. Der Konzern rechne in diesem Jahr mit einem organischen Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent bei einer zugrunde liegenden Ergebnismarge zwischen 17 und 17,5 Prozent. Der Gewinn je Aktie solle um sechs bis zehn Prozent steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nestlé-Aktie: