Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (27.10.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nestlé: Kräftiges Wachstum in 9M 2022 - Nahrungsmittelriese wird daher etwas mutiger - AktienanalyseDer Nahrungsmittelriese Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist in den ersten neun Monaten dank Preiserhöhungen kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Getrieben von den Geschäften mit Haustier-, Säuglings- und Babynahrung sei der Umsatz organisch um 8,5 Prozent auf 69,1 Mrd. Franken gestiegen. Für das Gesamtjahr habe sich Nestlé nun zuversichtlicher gezeigt und stelle ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von um die acht Prozent in Aussicht. Zuvor habe das Ziel auf sieben bis acht Prozent gelautet. Die operative Marge solle weiterhin um die 17,0 Prozent liegen, habe das Unternehmen bekräftigt.An der Börse habe sich dennoch nicht viel getan. Und auch Analysten hätten zurückhaltend reagiert. Bei dem Lebensmittelhersteller sei das Wachstum aus eigener Kraft insgesamt besser als erwartet ausgefallen, jedoch habe das Mengenwachstum etwas enttäuscht, habe etwa Analyst Eamonn Ferry von der Credit Suisse in seiner jüngsten Studie geschrieben. Dieses sei im dritten Quartal leicht um 0,2 Prozent zurückgegangen, was angesichts der höheren Preise auf eine wachsende Zurückhaltung bei den Konsumenten schließen lasse. Der Experte habe daher das Kursziel für Nestlé nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 126 auf 115 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Daraus errechnet sich ein überschaubares Kurspotenzial von etwa sechs Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:108,46 EUR +0,48% (27.10.2022, 12:08)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:107,64 CHF -0,66% (27.10.2022, 11:52)