Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (13.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Bei Nestlé halte der positive Newsflow an. Nachdem der Schweizer Nahrungsmittelgigant zuletzt seine Gesundheitssparte mit Zukäufen in Südamerika und Neuseeland verstärkt habe, trete nun die UBS mit einer Kaufempfehlung für die Aktie (Kursziel 140 CHF) auf den Plan. Zusätzliche Kursfantasie würden die Aussagen eines Unternehmensinsiders liefern. Verwaltungsratschef Paul Bulcke sehe etwa im Online-Geschäft weiteres Wachstumspotenzial. In einem Interview mit Finanz und Wirtschaft habe der Nestlé-Insider gesagt: "Bei den digitalen Verkäufen können wir zulegen. Dort wollen wir bis 2025 einen Umsatzanteil von einem Viertel erreichen, heute sind es rund 14 Prozent." Aktuell würden laut Bulcke rund 50% der Marketingausgaben in soziale Medien fließen. Dieser Anteil solle auf 70% steigen.Die Nestlé-Aktie gebe am Mittwoch in einem schwachen Gesamtmarkt nach. Aus charttechnischer Sicht sei sie von der 50-Tage-Linie bei 114,80 CHF abgeprallt und steuere nun die Unterstützung in Form der 110-CHF-Marke an."Der Aktionär" sei für das Papier weiterhin positiv gestimmt. Nestlé sei der größte Lebensmittel-Konzern der Welt und verfüge über eine hohe Preissetzungsmacht, was gerade in diesen krassen Inflationszeiten ein entscheidender Pluspunkt sei. Die Nestlé-Aktie sei ein Basisinvestment im Sektor. Langfristig orientierte Anleger könnten zugreifen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2022)Börsenplätze Nestlé-Aktie:L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:115,06 EUR -0,52% (13.07.2022, 15:57)