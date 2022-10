Börsenplätze Nestlé-Aktie:



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (19.10.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) unter die Lupe.Der Schweizer Nahrungsmittel-Konzern habe heute Morgen sein Zahlenwerk für die vergangenen neun Monate des Jahres 2022 veröffentlicht. Traditionell würden zu diesem Anlass nur Umsatzzahlen ausgewiesen.Mit einem Umsatz von CHF 69,1 Mrd. habe man nicht nur deutlich über den Vorjahreswerten (CHF 63,3 Mrd.) gelegen, sondern auch über den Analystenerwartungen (CHF 68,9 Mrd.). Das organische Wachstum habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 8,5% betragen, welches vor allem durch die hohe Nachfrage im Segment für Tiernahrung getrieben worden sei. Der Konzern habe seine Preise im Gesamten im Schnitt um 7,5% erhöht, um so den hohen Inputkosten entgegenzuwirken.Ausblick: Im Konzern erwarte man für das Gesamtjahr ein organisches Umsatzwachstum um 8% (vorher 7 bis 8%) sowie eine zugrundeliegende operative Ergebnismarge um 17,0%. Sowohl beim zugrundeliegenden Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen als auch bei der Kapitaleffizienz würden Steigerungen erwartet.Die letzte Empfehlung zu Nestlé lautete "halten", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 19.10.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity