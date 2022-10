Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

110,4900 EUR -0,11% (18.10.2022, 16:14)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

108,06 CHF +0,46% (18.10.2022, 15:58)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (18.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nestlé-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am morgigen Mittwoch seien an der Schweizer Börse alle Augen auf den Nahrungsmittel-Giganten Nestlé gerichtet. Der im SMI gelistete Konzern werde dann seine Neun-Monats-Zahlen bekannt geben. Die Umsatzprognosen hätten die Schweizer Ende Juli angehoben. "Der Aktionär" verrate, was die Anleger erwarten könnten.Kurzer Rückblick: Im ersten Halbjahr hätten der Nahrungsmittel-Riese seine Umsätze auf organischer Basis um 8,1 Prozent auf 45,6 Milliarden Schweizer Franken (CHF) steigern können. Dabei seien 6,5 Prozent auf die erhöhten Preise zurückzuführen gewesen, die restlichen 1,6 Prozent würden das entsprechend erhöhte Umsatzvolumen, also die höhere Verkaufsmenge, widerspiegeln.Für das dritte Quartal würden die von Bloomberg befragten Analysten einen Umsatz von 23,2 Milliarden Franken und damit auf Neun-Monats-Basis 68,8 Milliarden Franken erwarten. Das wären 8,7 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, als 63,3 Milliarden Franken zu Buche gestanden hätten.Ertragszahlen würden allerdings erst zum Gesamtjahr wieder veröffentlicht. Dennoch dürfte sich Unternehmens-Boss Mark Schneider zu den eigenen Gewinnzielen äußern. Im Rahmen der Halbjahreszahlen (Ende Juli) sei von einer operativen Marge (EBIT-Marge) von 17 Prozent die Rede gewesen."Der Aktionär" sei weiterhin optimistisch für seine Empfehlung gestimmt. Eine erneute Umsatzanhebung des Schweizer Nahrungsmittel-Giganten sei nicht auszuschließen.Langfristig orientierte Anleger können bei dem Basisinvestment im Konsum-Sektor weiter zugreifen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Nestlé-Aktie. (Analyse vom 18.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link