Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 142,00 Buy UBS Guillaume Delmas 29.07.2022 138,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 29.07.2022 130,00 Buy Berenberg Bank James Targett 29.07.2022 130,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 28.07.2022 128,00 Halten RBI Manuel Schleifer 05.08.2022 126,00 Neutral Credit Suisse Brak Danych 29.07.2022 125,00 Add Baader Bank Andreas von Arx 29.07.2022 100,00 Underperform Jefferies Martin Deboo 28.07.2022 100,00 Sector-perform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 28.07.2022



Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

118,6200 EUR +0,68% (11.08.2022, 22:20)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

115,18 CHF +0,73% (11.08.2022, 17:31)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (11.08.2022/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 142,00 oder 100,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 28. Juli die Zahlen für das 2. Quartal 2022 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. Juli habe der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller Nestlé im ersten Halbjahr die Verkaufspreise deutlich angehoben. Dennoch hätten die Kunden weiterhin beherzt bei Produkten wie Nespresso-Kapseln, Purina-Katzenfutter oder San-Pellegrino-Wasser zugegriffen. Dadurch sei Nestlé ein organisches Wachstum von 8,1 Prozent gelungen, wie der Konzern am 28. Juli in Vevey mitgeteilt habe. Dabei seien 6,5 Prozent auf die Weitergabe der steigenden Kosten an die Kunden zurückzuführen gewesen. Die restlichen seien auf das sogenannte interne Realwachstum, also die Verkaufsmenge, entfallen.Der operative Gewinn sei mit 6 Prozent ebenfalls stärker als erwartet auf 7,7 Milliarden CHF gestiegen, habe aber mit dem Umsatzwachstum nicht ganz Schritt halten können. So habe die EBIT-Marge als Indikator für die Profitabilität um 0,5 Prozentpunkte auf 16,9 Prozent abgenommen.Deshalb habe das Unternehmen seine Schätzungen für die operative Marge etwas gesenkt. Sie solle nun im Gesamtjahr 17 Prozent betragen. Zuvor sei Nestlé von einer EBIT-Marge von 17 bis 17,5 Prozent ausgegangen. Für das Umsatzwachstum sei Nestlé jedoch inzwischen sogar optimistischer geworden. Der Konzern erwarte nun ein Plus von 6 bis 8 Prozent von zuvor "rund" 5 Prozent.Unter dem Strich ging der Gewinn im ersten Halbjahr wegen höherer Abschreibungen und Steuern um 11,7 Prozent 5,2 Milliarden Franken zurück, ergänzt die dpa-AFX.Ein niedrigeres Kursziel sieht hingegen u.a. das Analysehaus Jefferies. Der dort zuständige Analyst Martin Deboo hat die Bewertung für Nestlé nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognoseanhebung auf "underperform" mit einem Kursziel von 100 CHF belassen. Der Nahrungsmittelhersteller habe zwar von einer starken Preisgestaltung profitiert, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am 28. Juli vorliegenden Studie. Allerdings habe sich das Unternehmen auch relativ vorsichtig zur künftigen Magenentwicklung geäußert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nestlé-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: