Kursziel

Nestlé-Aktie

(CHF) Rating

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 130,00 Goldman Sachs John Ennis 20.10.2022 130,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 20.10.2022 126,00 Buy Berenberg James Targett 24.10.2022 120,00 Hold Deutsche Bank Tom Sykes 20.10.2022 118,00 Buy UBS Guillaume Delmas 19.10.2022 117,00 Add Baader Bank Andreas von Arx 20.10.2022 117,00 Halten RBI Manuel Schleifer 27.10.2022 115,00 Neutral Credit Suisse Eamonn Ferry 20.10.2022 95,00 Underperform Jefferies Martin Deboo 02.11.2022



Börsenplätze Nestlé-Aktie:



L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

110,4400 EUR +0,43% (02.11.2022, 16:26)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

108,76 CHF +0,30% (02.11.2022, 16:10)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (02.11.2022/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 121,00 oder 92,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 19. Oktober die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 19. Oktober berichtete, sei der weltgrößte Nahrungsmittelhersteller Nestlé in den ersten neun Monaten 2022 dank Preiserhöhungen kräftig gewachsen. Trotz Inflation seien Tierfutter, Nespresso-Kapseln und Süßigkeiten bei den Kunden weiter gefragt gewesen. Nestlé habe von Januar bis September 69,1 Milliarden CHF umgesetzt. Organisch, also Zukäufe und Wechselkursveränderungen herausgerechnet, habe das Plus 8,5 Prozent betragen. Dieses setze sich zusammen aus Preiserhöhungen von 7,5 Prozent und Mengensteigerungen von 1,0 Prozent, wie Nestlé am 19. Oktober mitgeteilt habe. Nach Kategorie hätten die Heimtierprodukte den größten Wachstumsbeitrag geliefert, aber auch Kaffee sei im hohen einstelligen Bereich gewachsen.Im Vergleich zum ersten Halbjahr (+8,1 Prozent) habe Nestlé damit das Wachstumstempo weiter gesteigert. Im dritten Quartal allein habe es hohe 9,3 Prozent erreicht. Das habe vor allem mit den Preiserhöhungen zu tun, mit denen Nestlé nun laufend die steigenden Kosten an die Konsumenten weiterreiche.Mengenmäßig seien die Verkäufe denn auch leicht zurückgegangen (-0,2 Prozent). Angesichts der höheren Preise sei damit nun eine wachsende Zurückhaltung bei den Konsumenten zu spüren.Für das Gesamtjahr zeige sich Nestlé nun zuversichtlich und stelle ein organisches Wachstum um die 8 Prozent in Aussicht. Zuvor habe das Ziel auf 7 bis 8 Prozent gelautet. Bereits im Halbjahr habe Nestlé die Wachstumsprognose erhöht. Die operative Marge soll weiterhin um die 17,0 Prozent zu liegen kommen, so die dpa-AFX weiter.Pessimistischer beim Kursziel für Nestlé ist die Schweizer Bank Credit Suisse, die das Kursziel für die Aktie nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 126 auf 115 CHF gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen hat. Bei dem Lebensmittelhersteller sei das Wachstum aus eigener Kraft insgesamt besser als erwartet ausgefallen, jedoch habe das Mengenwachstum etwas enttäuscht, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am 20. Oktober vorliegenden Studie. Die Schweizer hätten mit einer starken Vergleichsbasis sowie anhaltenden Lieferproblemen zu kämpfen gehabt. Reaktionen auf Preiserhöhungen hingegen hätten sich bisher insgesamt in Grenzen gehalten. Sein Kursziel senke der Experte in der Folge höherer Zinsen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Nestlé-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick: