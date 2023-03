Kursziel

Nestlé-Aktie

(CHF) Rating

Nestlé-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 130,00 Overweight J.P. Morgan Celine Pannuti 24.02.2023 128,00 Buy Goldman Sachs John Ennis 20.02.2023 125,00 Buy UBS Guillaume Delmas 28.02.2023 120,00 Neutral Credit Suisse Eamonn Ferry 17.02.2023 120,00 Buy Deutsche Bank Tom Sykes 20.02.2023 117,00 Add Baader Bank Andreas von Arx 16.02.2023 115,00 Market-perform Bernstein Research Bruno Monteyne 16.02.2023 114,00 Halten RBI Manuel Schleifer 27.02.2023 100,00 Sector-perform RBC Capital Markets James Edwardes Jones 16.02.2023

L&S-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

105,8700 EUR -1,24% (01.03.2023, 19:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Nestlé-Aktie:

105,60 CHF -0,45% (01.03.2023, 17:30)



ISIN Nestlé-Aktie:

CH0038863350



WKN Nestlé-Aktie:

A0Q4DC



Ticker-Symbol Nestlé-Aktie:

NESR



SIX Swiss Exchange-Symbol Nestlé-Aktie:

NESN



NASDAQ OTC-Symbol Nestlé-Aktie:

NSRGF



Kurzprofil Nestlé S.A.:



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) ist der größte Lebensmittelhersteller der Welt und die anerkannte Nummer Eins in Ernährung, Gesundheit und Wohlbefänden. Die Produkte von Nestlé sind auf der ganzen Welt erhältlich. Neben Tiefkühlprodukten, verschiedenen Getränken (Kaffee, Tee, Mineralwasser, etc.), Milchprodukten und Süßwaren werden auch pharmazeutische Fabrikate, Spezialnahrungsmittel und Produkte für Heimtiere hergestellt. Zu den bekanntesten Marken des Konzerns zählen unter anderem Nescafé, Nesquik, Maggi, Thomy, KitKat, Buitoni, LC1, Smarties und viele mehr.



Durch die Übernahme der Babynahrungssparte von Pfizer im Jahr 2012 ist der Konzern auch in diesem Bereich aktiv. Darüber hinaus testet Nestlé im Bereich Sporternährung im firmeneigenen Lausanner Hightechzentrum den Gesundheitsnutzen seine Produkte. Hier arbeitet Nestlé Health Science an der Entwicklung spezieller Lebensmittel, die bei Diabetes, Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Alzheimer helfen sollen. Das Unternehmen hält Produktionsstätten auf der ganzen Welt. (01.03.2023/ac/a/a)







Vevey (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Lebensmittelkonzerns Nestlé S.A. (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Exchange-Symbol: NESN, NASDAQ OTC-Symbol: NSRGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 130,00 oder 100,00 CHF? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Nestlé-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Nestlé S.A. hat am 16. Februar die Zahlen für das 4. Quartal 2022 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 16. Februar habe das Wachstum des weltgrößten Nahrungsmittelherstellers Nestlé aus der Schweiz unter anderem damit zu tun, dass das Unternehmen steigende Kosten über Preiserhöhungen auch in Deutschland an die Kunden weitergereicht habe. Trotz der hohen Inflation seien Tierfutter, Nespresso-Kapseln und Süßigkeiten aber bei den Kunden weiter gefragt gewesen. Von Januar bis September habe sich der Umsatz auf 69,1 Milliarden CHF (70,4 Mrd. Euro) belaufen. Für das Gesamtjahr habe Nestlé im September ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von um die 8 Prozent in Aussicht gestellt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Nestlé-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von J.P. Morgan. Die US-Bank hat die Einstufung für den Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 130 CHF belassen. Während der "Consumer-Analyst-Group-of-New-York"-Konferenz (CAGNY) habe das Management eine positive Einschätzung über das fortgesetzte Wachstumspotenzial des Geschäftsbereichs Heimtierprodukte gegeben, habe Analystin Celine Pannuti in einer am 24. Februar vorliegenden Studie geschrieben. Da eine steigende Nachfrage gesehen werde, sei Nestlé nicht besorgt, mit seinen Investitionen von 3 Milliarden CHF zwischen 2022 und 2025 ein Überangebot zu verursachen.Am wenigsten optimistisch gestimmt für die Nestlé-Aktie ist RBC-Analyst James Edwardes Jones mit einem Kursziel von 100 CHF. Die kanadische Bank hat die Einstufung für Nestlé auf "sector-perform" belassen. Die Vorlage der Jahresergebnisse sei weniger trittsicher gewesen als von ihm gedacht, habe James Edwardes Jones in einer am 16. Februar vorliegenden Studie geschrieben. Der Analyst habe daraufhin seine Schätzungen angepasst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Nestlé-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Nestlé-Aktie: