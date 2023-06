DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) -0,20%; MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) +0,14%; TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) -0,39%; Dow Jones +0,27%; S&P 500 -0,38%; NASDAQ Composite -1,29%



Signale aus dem EZB-Umfeld hinsichtlich möglicher weiterer Zinserhöhungsschritte hätten den europäischen Rentenmarkt belastet. Auch US-Staatsanleihen seien unter Abgabedruck gestanden.



Der spanische Modehändler Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, NASDAQ OTC-Symbol: IDEXF) (Zara, Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Stradivarius) habe für das 1. Quartal 2023/24 (Februar-April) kräftige Umsatz und Ergebnissteigerungen präsentiert, die über den Markterwartungen gelegen hätten. Während der Umsatz um 13% auf EUR 7,6 Mrd. zugelegt habe, sei das operative Ergebnis (EBIT), das im Vorjahr von negativen Sondereffekten durch den Rückzug aus Russland belastet gewesen sei, um 54% auf knapp EUR 1,2 Mrd. geklettert. Die Umsätze lägen derzeit etwa 40% über dem Vor-Corona-Niveau.



Medienberichten zufolge dürfte Ende dieser oder Anfang nächster Woche die Einigung über eine Fusion der britischen Mobilfunkaktivitäten von Vodafone (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London Stock Exchange-Symbol: VOD) und CK Hutchison bekannt gegeben werden. Da hierdurch der mit rund 27 Mio. Kunden größte Anbieter vor EE und VM O2 entstünde, dürfte der Deal einer umfangreichen behördlichen Prüfung unterzogen werden. Bereits 2016 sei eine Transaktion zwischen Telefónica (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) (O2) und Hutchison negativ beschieden worden. (08.06.2023/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Schwache Wirtschaftsdaten aus China und Deutschland schürten gestern die Nervosität an Europas Aktienbörsen, so die Analysten der NORD LB.Die meisten Indices hätten leicht nachgegeben. Auch in den USA seien Aktienanleger vorsichtig geblieben. Während der Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) den Handel leicht positiv und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) leicht negativ beendet habe, sei es im NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) zu spürbaren Gewinnmitnahmen gekommen. Ein Zeichen für Zinssorgen!