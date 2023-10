Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,33%, der S&P (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,13% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,12% gesunken.



Im SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338) komme es zum 9. Oktober zu einer außerplanmäßigen Anpassung. Der Linux-Spezialist SUSE (ISIN LU2333210958/ WKN SUSE5A) werde gelöscht, da der Streubesitz nach der Übernahme durch den Finanzinvestor EQT unter 10% gefallen sei. Aufgenommen werde hierfür der Abfüllanlagenhersteller Krones (ISIN DE0006335003/ WKN 633500), der erst im September nach einem inzwischen geheilten Verstoß gegen die Indexregeln aus dem MDAX gestrichen worden sei.



Mit Blick auf die bevorstehenden Konzerttourneen von Taylor Swift und Peter Maffay habe der Ticketvermarkter und Eventveranstalter CTS EVENTIM (ISIN DE0005470306/ WKN 547030) seinen Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr konkretisiert. Angestrebt werde nun ein Umsatz von deutlich über EUR 2 Mrd. (Vj.: EUR 1,92 Mrd.) sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis (adj. EBITDA) von deutlich über EUR 400 Mio. (Vj.: EUR 384 Mio.). In Q3 2023 habe der Ticketverkauf weltweit y/y um 35%, in Deutschland um 43% zugelegt. Während das Unternehmen bis Mitte August stagnierende Umsatz- und Ergebniszahlen in Aussicht gestellt habe, seien seitdem höhere, allerdings noch nicht bezifferte Zahlen für das GJ 2023 erwartet worden.



Nach einem negativen Analystenkommentar zu PUMA mit Spekulationen über einen schwachen Q3-Verlauf habe die PUMA-Aktie (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) und im Gefolge auch diejenige von adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) deutlich nachgegeben. Auch die daraufhin erfolgte explizite Bestätigung des Jahresausblicks durch PUMA habe hieran wenig ändern können.



Der Euro habe sein (niedriges) Niveau gegenüber dem US-Dollar über der Marke von 1,05 festigen können. Die Ölpreise hätten ihre Abwärtsspirale fortgesetzt.





Im Vorfeld der heutigen US-Arbeitsmarktdaten, die zusammen mit den in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationsdaten sehr relevant für die Zinspolitik der US-Notenbank FED sind, waren die Aktienmärkte gestern nervös. Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe zwar nicht mehr die Marke von 15.000 Punkten getestet, aber zwischen roten und schwarzen Vorzeichen hin und her geschwankt und den Handel leicht im Minus beendet. Ähnlich habe es an der Wall Street ausgesehen, die Verluste zum Handelsschluss weitgehend eingedämmt habe. Der DAX sei um -0,20%, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um -0,21% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,43% gefallen.