XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

79,18 EUR +1,54% (15.12.2023)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

78,82 EUR +1,57% (15.12.2023)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kund*innen in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kund*innen und Partner*innen umzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kund*innen Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (17.12.2023/ac/a/t)





München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Greenvale Capital LLP steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Nemetschek SE:Die Shortseller des Hedgefonds Greenvale Capital LLP nehmen die Aktien des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) erneut ins Visier.Die Leerverkäufer des im Jahr 2015 gegründeten Londoner Hedgefonds Greenvale Capital LLP haben am 14.12.2023 ihre Short-Position von 0,47% auf 0,51% der Nemetschek-Aktien angehoben.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Nemetschek SE:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Nemetschek SE: mindestens 0,51%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Nemetschek-Aktie: