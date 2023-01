ISIN Nemetschek-Aktie:

Kurzprofil Nemetschek Group:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden.



Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro. (17.01.2023/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Nemetschek-Aktie (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) charttechnisch unter die Lupe.Nach einer harten Preiskorrektur von 116 EUR auf in der Spitze unter 45 EUR sei es bei der Nemetschek-Aktie seit Oktober vergangenen Jahres zu ersten Stabilisierungstendenzen gekommen. Dank des erfolgreichen Jahresauftakts stoße der Titel jetzt möglicherweise das Tor zu einem ganz großen charttechnischen Befreiungsschlag auf. Doch der Reihe nach: Die jüngsten Erholungshochs der letzten Monate bei rund 53 EUR würden den Auftakt zu einem massiven Widerstandsbereich bilden. Dieser speise sich zusätzlich aus dem Abwärtstrend seit Januar 2022 und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 54,28/55,97 EUR). Rein rechnerisch eröffne die bereits vorliegende Bodenbildung ein Anschlusspotenzial von rund 10 EUR und lasse somit auf ein Lüften des diskutierten Deckels hoffen. Das daraus resultierende Kursziel von 63 EUR harmoniere zudem bestens mit dem Durchschnitt der letzten 200 Wochen (akt. bei 63,23 EUR). Zusätzlicher Rückenwind komme von diversen Indikatoren. So habe der MACD die Trendwende bereits vollzogen und die Relative Stärke nach Levy sei diesem Beispiel jüngst gefolgt. Als Absicherung auf der Unterseite sei indes das Tief vom Juni 2022 bei 52,80 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.01.2023)