XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

65,34 EUR -1,03% (03.08.2023, 13:22)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

65,42 EUR -0,67% (03.08.2023, 12:56)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kund*innen in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kund*innen und Partner*innen umzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kund*innen Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (03.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Die Umstellung von Lizenzverträgen auf ein Abo-Modell hinterlässt wie erwartet weiter Spuren - AktienanalyseDer Bausoftwareanbieter Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) steckt derzeit im Umbau seiner zahlreichen Marken hin zu Abonnementmodellen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das schmälere die hohen Einmalbeiträge aus Lizenzverkäufen und drückt aufs Ergebnis. Die Q2-Zahlen sähen entsprechend aus: Weil auch die Baubranche schwächle, sei der Umsatz im zweiten Quartal um lediglich 1,8 Prozent auf 207,5 Mio. Euro geklettert. Das EBITDA sei im Jahresvergleich um 18,2 Prozent auf 56,1 Mio. Euro geschrumpft. Die entsprechende Marge sei von 33,6 auf 27,0 Prozent zurückgegangen. Unter dem Strich habe ein Überschuss von 32,8 Mio. Euro gestanden - und damit 29,4 Prozent weniger als im Vorjahr.Vorstandschef Yves Padrines habe sich mit dem Erreichten dennoch nicht unzufrieden gezeigt: "Auch wenn das Marktumfeld für die Bauindustrie in Europa seit letztem Jahr anspruchsvoller geworden ist und wir mitten in der Umstellung unseres Geschäftsmodells sind, liegen wir nach dem ersten Halbjahr auf Plan." Er habe die Ziele bestätigt, wonach der Umsatz 2023 währungsbereinigt um vier bis sechs Prozent zulegen und die EBITA-Marge in einer Spanne von 28 bis 30 Prozent landen solle. Padrines habe zudem hervorgehoben, dass der Anteil der wiederkehrenden Umsätze in Q2 zum ersten Mal bei mehr als 75 Prozent gelegen habe. Im Gesamtjahr 2022 seien es zwei Drittel gewesen. An der Börse hätten die Zahlen für wenig Impulse gesorgt. Das Seitwärtsgeschiebe um die 65-Euro-Marke gehe damit in die nächste Runde.Statt zur Nemetschek-Aktie sollten Anleger daher besser zu Seitwärtsinvestments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2023)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: