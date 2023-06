Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

71,86 EUR -2,26% (08.06.2023, 10:30)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kund*innen in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kund*innen und Partner*innen umzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kund*innen Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (08.06.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Umstellung auf das Abomodell - Kurserholung geht weiter - AktienanalyseDer Bausoftwareanbieter Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) steckt derzeit im Umbau seiner zahlreichen Marken hin zu Abonnementmodellen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das schmälere die hohen Einmalbeiträge aus Lizenzverkäufen und drücke aufs Ergebnis. Die Q1-Daten sähen entsprechend aus: Bei einem Umsatzanstieg um 6,5 Prozent auf 204,6 Mio. Euro sei das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 12,7 Prozent auf 61 Mio. Euro gesunken. Unter dem Strich sei der Nettogewinn um knapp 15 Prozent auf 36,3 Mio. Euro gefallen. Die Nemetschek-Aktie bleibe dennoch auf Erholungskurs.Die Zahlen seien besser ausgefallen als erwartet. Auch Vorstandschef Yves Padrines habe sich mit dem Erreichten zufrieden gezeigt: "Mit dem ersten Quartal haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen", so der Manager. Diese sähen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent sowie eine operative Marge in einer Bandbreite von 28 bis 30 Prozent vor. Was die Anleger wohl ebenfalls bei der Stange halte: Nach der erfolgreichen Umstellung auf das Abomodell sehe Padrines die Möglichkeit für ein strukturell höheres Wachstum, das signifikant über dem Marktdurchschnitt liege. 2024 peilt der Manager daher wieder ein zweistelliges Umsatzplus an - bei einer Marge von mehr als 30 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2023)Börsenplätze Nemetschek-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:71,76 EUR -2,90% (08.06.2023, 10:37)