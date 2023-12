Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

76,38 EUR -0,44% (07.12.2023, 10:56)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kunden und Partnernumzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kunden Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (07.12.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Umsatzprognose angehoben - AktienanalyseDer Bausoftwareanbieter Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) hat nach einem guten dritten Quartal seine Umsatzprognose angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Erlösplus solle 2023 nun bei sechs bis acht Prozent liegen. Bisher habe das Unternehmen nur einen Anstieg um vier bis sechs Prozent in Aussicht gestellt. Auch was die Profitabilität betreffe, werde Nemetschek etwas zuversichtlicher - die EBITDA-Marge solle das obere Ende der bereits kommunizierten Spanne von 28 bis 30 Prozent erreichen. Im dritten Quartal sei der Umsatz dank einer besser als erwarteten operativen Entwicklung, Nachholeffekten aus dem vorigen Jahresviertel sowie Einmaleffekten in den Segmenten Design und Build im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 (währungsbereinigt um 12,6) Prozent auf 219,8 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA habe um 13,6 Prozent auf 71,4 Mio. Euro zugelegt. Die Marge habe sich entsprechend um 1,5 Prozentpunkte auf 32,5 Prozent verbessert. Gute Nachrichten, hätten nicht nur die Anleger gefunden.Auch Analysten hätten sich zufrieden gezeigt. Was den ein oder anderen jedoch beschäftige, sei die durch die deutlichen Kursgewinne in den vergangenen Monaten kräftig gestiegene Bewertung. Laut der DZ BANK werde das Papier teils mit einem Aufschlag von 50 Prozent zu den Mitbewerbern gehandelt. Analystin Felicity Robson von Deutsche Bank Research habe zudem darauf hingewiesen. Dass sich Kunden in einigen Märkten immer noch zurückhalten würden und die Umstellung auf das Abo-Modell auf Gegenwind stoße. (Ausgabe 48/2023)Börsenplätze Nemetschek-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:76,36 EUR -0,68% (07.12.2023, 10:58)