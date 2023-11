Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kunden und Partnernumzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kunden Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (02.11.2023/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) charttechnisch unter die Lupe.Bei der Nemetschek-Aktie komme es gegenwärtig zu einem echten Feuerwerk an charttechnischen Signalen! Zunächst hätten die jüngsten Kursavancen zu einer Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Tage (akt. bei 61,59/62,37 EUR) geführt. Gleichzeitig würden die Tiefs bei 59,94/55,52/60,68 EUR eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bilden. Als besonderes Sahnehäubchen habe der Titel die Nackenlinie der unteren Umkehr mit einem Aufwärtsgap (62,72 EUR zu 65,66 EUR) überwunden. Rein rechnerisch halte diese Trendwendeformation nun ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 10 EUR bereit. Im Umkehrschluss ergebe sich also ein Kursziel im Bereich von 75 EUR, welches bestens mit dem Hoch vom August 2022 bzw. dem bisherigen Rekordhoch bei 74,54/75,32 harmoniere. Gelinge der Sprung über dieses nächste Schlüssellevel, wäre sogar eine noch viel größere, untere Umkehr vervollständigt. Zusätzlicher Rückenwind komme aktuell von Seiten des MACD, denn der Trendfolger sei in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) "long" positioniert. Darüber hinaus signalisiere der "HSBC Trendkompass" für den Titel einen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Als Absicherung biete sich dagegen die o. g. Aufwärtskurslücke an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.11.2023)