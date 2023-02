XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

54,08 EUR +3,13% (23.02.2023, 15:04)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

54,04 EUR +3,80% (23.02.2023, 15:00)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC/O- und der Media & Entertainment-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab, führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung und unterstützt sie dabei, die Welt zu gestalten. Als eines der weltweit führenden Unternehmen in dieser Branche erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (OPEN BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 13 Marken der Nemetschek Group in vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund 6,5 Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute international rund 3.400 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz in Höhe von 681,5 Mio. Euro und ein EBITDA von 222,0 Mio. Euro. (23.02.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Schwächeres viertes Quartal - AktienanalyseDer Bausoftwareanbieter Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) hat das Jahr 2022 mit Zuwächsen abgeschlossen, wegen eines schwächeren Schlussquartals aber nur das untere Ende seiner Umsatz- und Ertragsziele erreicht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien 2022 laut vorläufigen Zahlen um 17,7 Prozent auf 801,8 Mio. Euro gestiegen. Währungsbereinigt habe das Plus bei 12,1 Prozent und damit gerade so im Prognosekorridor von 12 bis 14 Prozent gelegen. Das EBITDA sei um 15,8 Prozent auf 257 Mio. Euro gewachsen. Dadurch sei die operative Umsatzrendite auf 32,0 (Vj.: 32,6) Prozent gesunken und habe ebenfalls am unteren Rand der Erwartungen (32 bis 33 Prozent) gelegen. Die Börse habe relativ gelassen reagiert.Die gebremste Umsatz- und Gewinnentwicklung im vierten Quartal sei nicht ganz überraschend gekommen. Die Münchener würden derzeit ihre Software-Angebote stark auf Abonnements umstellen. Das laste zunächst auf den Erlösen, weil die einst großen Einmalbeträge aus Lizenzverkäufen zunehmend in den Hintergrund treten würden. Große Sprünge seien daher wohl auch 2023 nicht zu erwarten. Die Kursziele der Analysten sähen entsprechend aus: Auf Sicht von zwölf Monaten würden sie dem Papier einen fairen Wert von 54,81 Euro zubilligen - ein Aufschlag von 4,4 Prozent auf den aktuellen Kurs.Statt zur Aktie sollten Anleger daher weiter zu Seitwärtsinvestments greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2023)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: