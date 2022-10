Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

47,37 EUR -9,01% (27.10.2022, 12:16)



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

47,55 EUR -9,46% (27.10.2022, 12:07)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC/O- und der Media & Entertainment-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab, führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung und unterstützt sie dabei, die Welt zu gestalten. Als eines der weltweit führenden Unternehmen in dieser Branche erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligten. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (OPEN BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation.



Die innovativen Produkte der 13 Marken der Nemetschek Group in vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund 6,5 Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute international rund 3.400 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz in Höhe von 681,5 Mio. Euro und ein EBITDA von 222,0 Mio. Euro. (27.10.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Der Bausoftware-Spezialist Nemetschek halte nach einem ordentlichen Wachstum im dritten Quartal an seiner Jahresprognose fest. Vorstand Yves Padrines setze weiter auf Vorsicht, denn eigentlich stehe das Unternehmen nach neun Monaten besser da als fürs Gesamtjahr veranschlagt. Die Aktie falle deutlich zurück.Im dritten Quartal sei der Umsatz bei Nemetschek im Jahresvergleich um ein knappes Fünftel auf 203 Millionen Euro gestiegen. Ohne den kräftigen Schub vom schwachen Euro wäre der Erlös um knapp 12 Prozent gewachsen. Die Münchener würden bei ihrem Ziel bleiben, in diesem Jahr währungsbereinigt zwischen 12 und 14 Prozent zulegen zu wollen. Nach neun Monaten stünden 15,2 Prozent zu Buche.Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 15,7 Prozent auf rund 63 Millionen Euro geklettert. Die entsprechende Marge habe im dritten Quartal mit 31 Prozent 1,1 Prozentpunkte unter Vorjahr gelegen. Auch bei der Profitabilität liege das Unternehmen nach den ersten neuen Monaten mit einem Wert von 33,6 Prozent über der fürs Jahr anvisierten Spanne von 32 bis 33 Prozent. Unter dem Strich habe das Unternehmen im dritten Quartal mit 38,8 Millionen Euro 13,3 Prozent mehr als vor einem Jahr verdient.Der Ausblick berücksichtige die aktuell zunehmende Eintrübung des Wirtschaftsumfelds, habe es aus der Nemetschek-Firmenzentrale geheißen. Das Unternehmen stelle derzeit zudem bei der wichtigen US-Bausoftwaretochter Bluebeam auf das Abonnement-Modell um, was tendenziell die Erlöse belaste."Aktionär"-Leser würden wissen: Nemetschek sei mit seiner Software vor allem auf das Bauwesen ausgerichtet, etwa mit Konstruktions-, Architektur- und Bauplanungssoftware. Diese Angebote würden den Löwenanteil des Geschäfts ausmachen, die Sparten Design und Build stünden für über 80 Prozent des Gesamterlöses. Darüber hinaus gebe es auch Software zur Gebäudeverwaltung. Allerdings wachse die Sparte mit Programmen für die Medien- und Unterhaltungsindustrie am schnellsten, auch im dritten Quartal um rund die Hälfte. Hier biete Nemetschek über die Tochter Maxon 3D-Animations- und Simulationssoftware unter anderem für die Videospiel- und Filmindustrie an.Ein Blick auf den Chart zeige: Die Nemetschek-Aktie stehe in diesem Jahr unter Druck. Ende vergangenen Jahres habe die Aktie noch fast bei 113 Euro notiert und sei damit mehr als doppelt so teuer gewesen. Die Marktkapitalisierung sei seit dem auf 5,5 Milliarden Euro geschmolzen.Analysten sprächen durch die Bank von "soliden Quartalszahlen", einige Experten hätten aber auch eine etwas bessere Entwicklung erwartet. Bleiben im Schlussquartal größere Enttäuschungen aus und bricht die Nachfrage aufgrund der Eintrübung des Wirtschaftsumfelds kurzfristig nicht weiter ein, könnte die mit einem KGV von 30 bewertete Aktie nach einer Stabilisierung zwischen 45 und 50 Euro wieder den Vorwärtsgang einlegen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Nemetschek-Aktie. (Analyse vom 27.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)