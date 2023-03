Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

60,00 EUR -0,40% (24.03.2023, 08:41)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kund*innen in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kund*innen und Partner*innen umzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kund*innen Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (24.03.2023/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Bollinger Bänder würden zu den Lieblings-Volatilitätsindikatoren der Analysten zählen. Eng beieinanderliegende Bollinger Bänder seien in der Vergangenheit oftmals der ideale Nährboden für eine neue, dynamische Trendbewegung gewesen. Das sei exakt die derzeitige Ausgangslage bei der Nemetschek-Aktie. Selbst im historischen Kontext hätten sich die Bollinger Bänder zuletzt extrem stark zusammengezogen. Aber noch andere Faktoren würden einen neuen Aufwärtsimpuls nahelegen. So habe das Papier seit September vergangenen Jahres eine Bodenbildung ausgeprägt, an welche sich jüngst ein aufsteigendes Dreieck angeschlossen habe. Beide Kursmuster seien inzwischen abgeschlossen. Als Sahnehäubchen komme die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Tage (akt. bei 53,28/53,69 EUR) hinzu - und zwar per Aufwärtsgap (53,60 EUR zu 54,04 EUR). Die fast deckungsgleichen Durchschnitte würden ebenfalls einen neuen Vola-Impuls begünstigen.Aus der Bodenbildung ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von gut 63 EUR, während das beschriebene Dreiecksmuster sogar einen Anlauf auf die Marke von 64 EUR impliziere. Als Stopp-Loss ist indes die Kombination aus den oben genannten Glättungslinien und der jüngsten Aufwärtskurslücke prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.03.2023)Börsenplätze Nemetschek-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:60,60 EUR +15,47% (23.03.2023, 17:37)