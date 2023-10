Börsenplätze Nemetschek-Aktie:



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kunden und Partnernumzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kunden Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (17.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Die Nemetschek-Aktie habe sich in den zurückliegenden Wochen sehr gut entwickelt. Seit dem Zwischentief Ende September bei 55,52 Euro sei der Kurs um knapp 20 Prozent gestiegen. Am Dienstag befeuere Oddo-BHF den Trend zusätzlich - die Analysten sähen massives Kurspotenzial für den SDAX-Konzern.Die Experten von Oddo BHF seien in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten in der kommenden Woche optimistisch. Sie würden mit starken Ergebnissen für das dritte Quartal rechnen und auch von einem soliden vierten Quartal ausgehen. Sie würden daran erinnern, dass es das erste sein werde, in dem Bluebeam-Lösungen nur noch im Abonnement verfügbar seien.Das Kursziel würden die Analysten um zwei auf 85 Euro anheben, das Votum laute "Outperform". Im Vergleich zum aktuellen Kurs von 63,70 Euro entspreche dies einem Potenzial von rund einem Drittel.Hingegen stehe allerdings ein so genanntes Death Cross, das Nemetschek am 10. Oktober ausgebildet habe. Man spreche davon, wenn der GD50 den GD200 nach unten schneide. In der Regel würden auf solche Muster fallende Kurse folgen.Die Kaufstudie von Oddo-BHF spreche jedoch für ein eher positives Szenario. Sollte nun auch noch der horizontale Widerstandsbereich zwischen 64,00 und 64,70 Euro überwunden werden, könnte ein Anstieg zunächst bis 67,50 Euro und anschließend bis zum Juni-Hoch bei 75 Euro folgen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link