Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

87,48 EUR +0,30% (15.02.2024, 08:46)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kund*innen in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kund*innen und Partner*innen umzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kund*innen Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (15.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Kurz vor Hochlauf - ChartanalyseDie Nemetschek-Aktie (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) befindet sich seit dem Verlaufstief Ende September bei 55,04 EUR in einem Aufwärtstrend und konnte dabei Mitte Oktober den 10er-, 50er- und 200er-EMA sowie die Ichimoku-Wolke nach oben durchbrechen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit seien mehrere Long-Signale generiert worden, die im weiteren Kursverlauf auch bestätigt worden seien. Zudem sei es zu einer bullischen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA und des 50er-EMA über den 200er-EMA gekommen. Das bisherige Verlaufshoch habe am 12. Februar bei 90,84 EUR gelegen.Die Nemetschek-Aktie befinde sich aktuell in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend und habe dabei die erste übliche Anlaufmarke, den 10er-EMA, erreicht. Hier tendiere die Aktie seit zwei Handelstagen seitwärts und könnte den Kursrücksetzer im Bereich um den 10er-EMA beenden und vor einem weiteren Hochlauf stehen. In diesem Fall wäre mit einem erneuten Angriff auf den Widerstand um 90,80 EUR und das Verlaufshoch bei 90,84 EUR zu rechnen, welches dem Aufwärtstrend folgend überschritten werden sollte. (Analyse vom 15.02.2024)Börsenplätze Nemetschek-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:87,00 EUR +0,25% (14.02.2024, 17:35)