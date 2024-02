Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

86,58 EUR -0,73% (15.02.2024, 11:17)



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

86,46 EUR -0,62% (15.02.2024, 11:02)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kund*innen in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kund*innen und Partner*innen umzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kund*innen Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (15.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: Kurspotenzial ausgereizt? - AktienanalyseKrise am Bau? Bei Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist davon wenig zu sehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Der Softwarespezialist habe trotz der Umstellung von Lizenzverkäufen auf Abo-Modelle seinen Umsatz 2023 währungsbereinigt um acht Prozent gesteigert und damit das obere Ende der im Oktober erhöhten Prognosespanne erreicht. Das EBITDA sei bei 257,7 (Vorjahr: 257) Mio. Euro gelandet. Die Marge habe entsprechend mit 30,3 Prozent sogar über den anvisierten 28 bis 30 Prozent gelegen."Das vergangene Jahr zeigt klar, dass die Nemetschek Group weiterhin auf ihrem erfolgreichen Wachstumskurs ist - trotz des teilweise herausfordernden Marktumfelds und Wirtschaftsklima", so Firmenlenker Yves Padrines.Auch Analysten hätten von ansehnlichen Zahlen gesprochen. Die meisten Experten würden nach der starken Performance in den vergangenen Monaten allerdings eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer als für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sehen. (Ausgabe 06/2024)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: