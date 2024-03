Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

88,48 EUR +0,39% (13.03.2024, 08:31)



XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

87,82 EUR -0,20% (13.03.2024, 09:08)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitern, Kunden und Partner umzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kunden Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (13.03.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Nemetschek-Aktie ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) befindet sich seit Ende September mit dem Verlaufstief bei 55,04 EUR in einem starken Aufwärtstrend und konnte dabei Mitte Oktober auch die Ichimoku-Wolke im Tageschart nach oben durchbrechen und damit ein langfristiges Stärkesignal generieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieses sei im weiteren Kursverlauf auch bestätigt worden und die Aktie habe im bisherigen Verlaufshoch bis 90,84 EUR hochziehen können. Dann sei es zu einem Rücklauf gekommen. Die Aktie habe den 50er-EMA erreicht, sei hier aber nach oben abgeprallt.AusblickDie Nementschek-Aktie habe die bullische Tageskerze vom Montag mit dem langen unteren Schatten direkt am 50er-EMA bestätigen und am Vortag weiter hochziehen können. Der übergeordnete Aufwärtstrend sei weiterhin klar intakt und die Verteidigung des 50er-EMA am Montag ebenfalls bullisch zu sehen. Das Papier könnte nun weiter hochziehen und Kurs auf den massiven Widerstand im Bereich von 90,80 EUR nehmen. Auf der Unterseite sei die Aktie gut durch den 50er-EMA und die Ichimoku-Wolke unterstützt. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: