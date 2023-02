XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

51,54 EUR +2,79% (13.02.2023, 17:38)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

49,43 EUR -4,39% (14.02.2023, 09:12)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek Group:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden. Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro. (14.02.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Nemetschek-Aktie (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) charttechnisch unter die Lupe.Der Münchner Bausoftwareanbieter habe trotz einer im Schlussquartal gedämpften Umsatzentwicklung seine Jahresziele erreicht. An der Börse kämen die Ergebnisse aber nicht so gut an, denn die meisten Marktteilnehmer hätten mehr vom MDAX-Konzern erwartet.Offensichtlich habe Nemetschek-CEO Yves Padrines den Markt richtig eingeschätzt, denn über das Jahr sei er beim Ausblick trotz guter Geschäfte vorsichtig geblieben. Er habe immer wieder auf eine gewisse Eintrübung der Konjunktur sowie auf die Umstellung der wichtigen US-Marke Bluebeam auf das Abonnementmodell verwiesen. Das laste zunächst auf den Erlösen, weil die einst großen Einmalbeträge aus Lizenzverkäufen zunehmend in den Hintergrund treten würden.Die Zahlen dürften der Nemetschek-Aktie vorerst nicht zum großen Sprung verhelfen. Vor einem Neueinstieg brauche es frische Impulse, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2023)Börsenplätze Nemetschek-Aktie: