Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kund*innen in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kund*innen und Partner*innen umzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kund*innen Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (27.04.2023/ac/a/t)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bausoftwareherstellers Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen von Nemetschek seien besser als erwartet ausgefallen. Allerdings habe es einen kleinen Wermutstropfen gegeben. Der Umsatz habe 204 Mio. Euro betragen, was einem Plus von 6,5% entspreche. Operativ seien 61 Mio. Euro verdient - bei dieser Kennzahl sei aber mehr erwartet worden. Der Aktienprofi verweise jedoch darauf, dass Nemetschek von einem Lizenz-Modell auf ein Abo-Modell wechsle. Das drücke erst mal auf Umsatz und Ergebnis. Das Modell sei allerdings sehr stabil und die Strategie von Nemetschek sehr gut. Zudem vertrete Nemetschek die Branche mit niedrigstem Digitalisierungsgrad. Die Digitalisierung werde also voranschreiten und Nemetschek werde davon profitieren. Langfristig dürfte die Nemetschek-Aktie also wieder steigen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nemetschek-Aktie:XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:67,20 EUR +7,28% (26.04.2023, 12:04)