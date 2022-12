XETRA-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

46,16 EUR -3,91% (08.12.2022, 10:38)



Tradegate-Aktienkurs Nemetschek-Aktie:

46,14 EUR -4,07% (08.12.2022, 10:49)



ISIN Nemetschek-Aktie:

DE0006452907



WKN Nemetschek-Aktie:

645290



Ticker-Symbol Nemetschek-Aktie:

NEM



Kurzprofil Nemetschek Group:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Sie deckt mit ihren intelligenten Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen erhöht die Nemetschek Group die Qualität im Bauprozess und verbessert den digitalen Workflow aller am Bauprozess Beteiligter. Dadurch können Bauwerke effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender geplant, gebaut und betrieben werden.



Im Mittelpunkt steht der Einsatz von offenen Standards (Open BIM). Zum Portfolio gehören zudem digitale Lösungen für Visualisierung, 3D-Modellierung und Animation. Die innovativen Produkte der 15 Marken der Nemetschek Group in den vier kundenorientierten Segmenten werden weltweit von rund sechs Millionen Nutzern eingesetzt. Gegründet von Prof. Georg Nemetschek im Jahr 1963, beschäftigt die Nemetschek Group heute mehr als 3.000 Experten.



Das seit 1999 börsengelistete und im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz in Höhe von 596,9 Mio. Euro und ein EBITDA von 172,3 Mio. Euro. (08.12.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nemetschek: CEO glaubt trotz Gegenwind an weiteres Wachstum - AktienanalyseDer Bausoftwarehersteller Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) blickt trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds vor allem in Europa weiter zuversichtlich nach vorne, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar wäre bei einer schweren Rezession niemand komplett immun, so Nemetschek-Chef Yves Padrines im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Als Softwareunternehmen für die Bauindustrie glauben wir aber, sehr viel widerstandsfähiger zu sein als andere", so Manager. Zur Begründung habe Padrines darauf verwiesen, dass bislang weniger als sieben Prozent der Wertschöpfungskette rund um das Bauwesen digitalisiert seien. Entsprechend viel Luft gäbe es nach oben."Regulierungen sorgen zudem dafür, dass Unternehmen mehr und mehr auf Datenaustausch und Software setzen müssen." Viele westliche Länder hätten für öffentliche Ausschreibungen mittlerweile das offene Datenaustauschformat "Open BIM" verpflichtend vorgeschrieben, und auch in Asien gebe es eine starke Dynamik in diese Richtung. "Daher sehen wir weiterhin auch für die nächsten Quartale und Jahre eine starke Nachfrage und Wachstum."Für zusätzlich Schub sollten nach wie vor Zukäufe sorgen. Im Auge habe Padrines vor allem privat geführte Unternehmen - bei denen er auf bald sinkende Kaufpreise wie zuletzt bei börsennotierten Firmen setze. "Ich glaube daher, dass sich in den nächsten Monaten viele Möglichkeiten für attraktive Deals ergeben werden." Dabei seien alle Größenordungen denkbar. "Die finanzielle Firepower dazu haben wir", habe er klargestellt. Auch in Sachen Gewinnentwicklung gebe sich der Manager zuversichtlich. Zwar werde man im kommenden Jahr vor allem wegen der Umstellung auf Abo-Software-Modelle eine etwas niedrigere operative Marge haben als in diesem Jahr. Insgesamt dürfte der Rückgang aber relativ gering ausfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nemetschek-Aktie: