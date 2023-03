(Mit Material von dpa-AFX)



59,42 EUR +13,79% (23.03.2023, 12:44)



59,34 EUR +13,07% (23.03.2023, 12:31)



DE0006452907



645290



NEM



Kurzprofil Nemetschek SE:



Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) Die Nemetschek Group (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) ist Vorreiter bei der digitalen Transformation in der AEC/O-Industrie und deckt den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab. Die Nemetschek Group führt mit intelligenten Softwarelösungen ihre Kund*innen in die Zukunft der Digitalisierung.



Als stetig wachsendes Unternehmen wirtschaftet Nemetschek seit Jahrzehnten finanziell nachhaltig und es ist für das Unternehmen von höchster Bedeutung, verantwortungsvoll mit seinen Mitarbeitenden, Kund*innen und Partner*innen umzugehen. Den größten Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert allerdings das Produktportfolio. Durch den Einsatz der Lösungen können Kund*innen Gebäude und Infrastrukturprojekte effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten. (23.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nemetschek-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Ticker-Symbol: NEM) unter die Lupe.Auf den Ausblick bei Nemetschek hätten die Investoren gewartet – und sie seien belohnt worden, zumindest mit Blick auf das kommende Jahr. Der Bausoftwareanbieter erwarte für 2023 wegen der Umstellung vom Lizenzgeschäft auf die in der Branche übliche Abomodell (SaaS-Geschäft) ein Übergangsjahr. Nach einem schwächeren Wachstum bei sinkender Profitabilität solle der Umsatz ab 2024 wieder zweistellig zulegen und auch die Marge wieder anziehen.2023 rechne Nemetschek, mit einem Börsenwert von rund sieben Milliarden Euro nach SAP ( ISIN DE0007164600 WKN 716460 ) der zweitwertvollste deutsche Softwarehersteller, lediglich mit einem währungsbereinigten Umsatzplus zwischen vier und sechs Prozent und damit weniger als zuletzt. Im vergangenen Jahr habe der Erlös - wie bereits bekannt - um knapp 18 Prozent auf 802 Millionen Euro zugelegt. Bereinigt um die Folgen des schwachen Euro, habe das Umsatzplus etwas mehr als zwölf Prozent betragen.Hintergrund: Bei dem Abomodell würden Kunden für die monatliche Nutzung bezahlen und müssten nicht beim Vertragsabschluss viel Geld für die Lizenzen ausgeben. Bei den Softwareunternehmen würden sich die Einnahmen gleichmäßiger verteilen. Am Anfang habe dies aber umsatzdämpfende Effekte. Analysten hätten die neue Ausrichtung begrüßt. Warburg-Experte Andreas Wolf sehe das Abomodell langfristig positiv und "klar wertsteigernd".Die EBITDA-Marge solle im laufenden Jahr auf 28 bis 30 Prozent (Vorjahr: 32 Prozent) zurückgehen. Experten hätten für das laufende Jahr bereits mit einem geringeren Wachstum bei sinkender Profitabilität gerechnet.Im kommenden Jahr peile Padrines daher wieder ein zweistelliges Umsatzplus an. Gleichzeitig stehe wieder eine EBITDA-Marge von mehr als 30 Prozent auf dem Zettel. 2025 solle die Wachstumsdynamik steigen und der Erlös mindestens im mittleren Zehnprozentbereich zulegen.Die Aussichten kämen bei den Investoren sehr gut an. Zeichne sich im Jahresverlauf ab, dass die Pläne des Vorstands aufgehen würden, dürfte die Aktie wieder Kurse jenseits der 70-Euro-Marke ansteuern.Wegen der Sorgen über die Wachstumsaussichten, der Entwicklung der Margen und einer zunehmenden Skepsis am Markt mit Blick auf Technologieaktien war der Kurs bis auf 44 Euro im September vergangenen Jahres gefallen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Nemetschek-Aktie. (Analyse vom 23.03.2023)