Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (03.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund um den Globus würden die Anstrengungen zum Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft intensiviert. Elektrolyseure zur Produktion von (grünem) Wasserstoff seien daher unverzichtbar. Herstellern wie Nel, Plug Power oder Cummins dürfte eine neue Studie von IDTechEx gefallen, die ein massives Wachstum für den Elektrolyseur-Markt prognostiziere.Demnach solle der Markt für die Schlüsseltechnologie bis 2033 auf über 120 Milliarden Dollar anwachsen. Das Interesse an der Entwicklung einer sauberen und umweltfreundlichen Wasserstoffindustrie sei wieder erwacht, heiße es. Die Pläne der Europäischen Union (RePowerEU-Strategie) und der USA (Inflation Reduction Act) würden darauf abzielen, die Produktion und den Verbrauch von sauberem Wasserstoff im kommenden Jahrzehnt erheblich zu steigern, so IDTechEx.Obwohl die regionalen Ziele sehr ehrgeizig und optimistisch seien, würden sie wahrscheinlich ein schnelles Wachstum auf dem Markt für Elektrolyseure und grünen Wasserstoff anregen. Demnach möchten viele Unternehmen ihre Produktionskapazitäten bis in den Gigawatt-Bereich und darüber hinaus ausbauen, heiße es weiter.Die Nachfrage nach Elektrolyseuren dürfte in den kommenden Jahrzehnten durch die Decke gehen. Unter den Pure-Playern sehe "Der Aktionär" die norwegische Nel in einer guten Position, da das Unternehmen auch auf zwei verschiedene Elektrolyse-Technologien setze. Bei Plug Power sollten Anleger nach erneut enttäuschenden Zahlen weiter mit einem Einstieg abwarten. Cummins eignet sich hingegen für den konservativ ausgerichteten Anleger mit Weitblick als Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link