Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,755 NOK -0,20% (04.08.2023, 14:45)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (04.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Seit der Quartalszahlenvorlage am 18. Juli würden beim Papier des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten die Impulse fehlen. Indes würden die Meinungen der Analysten, die sich regelmäßig mit der Nel-Aktie befassen würden, immer noch weit auseinanderdriften. Ein Grund für die enorme Diskrepanz der Einschätzungen sei sicherlich die hohe Bewertung, die der Nel-Aktie angesichts der Aussichten im Wasserstoff-Markt zugesprochen werde. Bereits für das kommende Jahr belaufe sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf 7. Zumal das Erreichen der Gewinnschwelle bis einschließlich 2026 nicht zu erwarten sei.Zugegeben: Die Nel-Aktie sei selbst auf dem derzeitigen Kursniveau sportlich bewertet. Allerdings befinde sich die Gesellschaft mit einem breiten Portfolio an PEM- und alkalischen Elektrolyseuren sowie Wasserstoff-Betankungslösungen in einer sehr guten Ausgangsposition, um mittel- bis langfristig die Früchte im wachsenden Wasserstoff-Markt zu ernten. Mutige Anleger mit Weitblick könnten zugreifen, sollten aber ihre Position mit einem Stopp bei 0,95 Euro absichern, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.08.2023)Börsenplätze Nel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:1,144 EUR -0,69% (04.08.2023, 15:00)