13,46 NOK +2,91% (29.03.2023, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (29.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wasserstoffspezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Das Papier des norwegischen Unternehmens sei am gestrigen Dienstag weiter abgerutscht und dabei zeitweise unter eine wichtige Unterstützung im Chart gefallen. Zwar habe die Nel-Aktie am heutigen Mittwoch einen Teil der Verluste aufholen können, wirklich durchatmen könnten die Anleger deshalb allerdings noch nicht.Nachdem der Kurs am Vortag zeitweise unter die charttechnische Unterstützung bei 13,22 NOK (Norwegische Kronen) gefallen sei und bei 13,05 NOK ein neues Jahrestief markiert habe, habe sich die Nel-Aktie an der Heimatbörse in Oslo am Mittwoch wieder um fast 3% nach oben absetzen können. Das befürchtete technische Verkaufssignal habe damit noch einmal abgewendet werden können. Seit Jahresanfang stehe mittlerweile aber eine negative Performance von rund 2,9% unter dem Strich, nachdem der Kurs am Jahreshoch von Anfang Februar bei 18,96 NOK zeitweise mehr als 35% vorne gelegen habe.Auch im hiesigen Handel habe sich die Nel-Aktie am Mittwoch um gute 3% nach oben absetzen können, nachdem sie am Vortag nur haarscharf am Stoppkurs des "Aktionärs" bei 1,15 Euro vorbeigeschrammt sei. Investierte Anleger sollten den Stopp genau im Auge behalten. Ein Neueinstieg dränge sich angesichts des angeschlagenen Chartbilds auch weiterhin nicht auf, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2023)