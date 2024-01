Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (19.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Monatelang habe Nel keinen größeren Auftrag vermelden können. An diesem Freitag habe die Durststrecke nun ein Ende: Der norwegische Wasserstoff-Spezialist solle für die Samsung C&T Corporation Engineering & Construction Group (Samsung C&T) Elektrolyseur-Equipment liefern. Die Nel-Aktie könne allerdings nicht von der News profitieren.Konkret habe die Tochtergesellschaft Nel Hydrogen Electrolyser die Order über die Lieferung von alkalischer Elektrolyseur-Ausrüstung mit einer Leistung von 10 Megawatt erhalten. Gegenwert: Rund 5,0 Millionen Euro. Das Equipment werde die Realisierung des ersten netzunabhängigen Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff von Samsung C&T in Südkorea ermöglichen. Die zur Ausrüstung gehörenden Elektroden würden laut Nel in der Herøya-Anlage in Norwegen produziert, der weltweit ersten vollautomatischen Produktionslinie für Elektrolyseure."Wir freuen uns sehr, für dieses Pilotprojekt ausgewählt worden zu sein. Samsung C&T ist bestrebt, in der grünen Wasserstoffindustrie zu lernen und sich weiterzuentwickeln, und wir freuen uns auf eine produktive und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Unternehmen", kommentiere Nel-CEO, Håkon Volldal, den Auftrag.Nach anfänglichen Gewinnen sei die Nel-Aktie an der Heimatbörse in Oslo ins Minus gedreht, die Stimmung bei den Wasserstoff-Aktien wolle sich immer noch nicht aufhellen. Sicherlich würden positive Entwicklungen in diesem Zukunftsmarkt derzeit auch von den Problemen beim amerikanischen Vertreter Plug Power überschattet, einem Wettbewerber von Nel. Dennoch: Das Papier von Nel (zuletzt bei 0,53 Euro ausgestoppt) hat einen Platz auf der Watchlist verdient, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link