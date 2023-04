Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,125 EUR +8,12% (27.04.2023, 08:55)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,00 NOK -2,56% (26.04.2023, 16:28)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (27.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel habe am Donnerstagmorgen seine Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2023 vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch EBITDA hätten die Skandinavier die Schätzungen der Analysten übertreffen können. Darüber hinaus verfüge Nel über eine vielversprechende Cash-Position.Demnach sei der Umsatz im Berichtszeitraum um 68 Prozent auf 359 Millionen Norwegische Kronen (NOK; 30,6 Millionen Euro) gestiegen. Analysten hingegen hätten im Durchschnitt nur knapp 323 Millionen Kronen auf dem Zettel gehabt. Beim EBITDA habe Nel einen Verlust in Höhe von 121 Millionen Kronen (10,3 Millionen Euro) eingefahren, hier hätten die Analysten mit einem Fehlbetrag in Höhe von gut 190 Millionen Kronen gerechnet.Ebenfalls positiv: Nel habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seinen Cash-Position verbessern können. Darüber hinaus hätten die Norweger den Auftragseingang auf 580 Millionen Kronen mehr als verdoppeln können. Daraus resultiere ein Plus beim Auftragsbestand von 126 Prozent auf 2,91 Milliarden Kronen.Langfristig bleibt "Der Aktionär" optimistisch gestimmt, aufgrund des angeschlagenen Chartbildes drängt sich allerdings derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. Watchlist! (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link