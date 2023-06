Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,1395 EUR +0,04% (06.06.2023, 09:24)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,535 NOK +0,93% (06.06.2023, 09:11)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (06.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Beim Ausbau der Wasserstoffproduktion würden Rohstoffmangel, steigende Preise und Abhängigkeiten von wenigen Exportländern drohen. Um dem entgegenzuwirken, seien aus Sicht von Fachleuten Forschung und Entwicklung sowie genaue Lieferplanungen nötig. Gerade für Elektrolyseur-Hersteller wie Nel sei das ein wichtiger Punkt.Wasserstoff solle im Zuge der Energiewende schrittweise Erdgas ersetzen. Hergestellt werden könne er, indem man Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zerlege. Elektrolyse heiße der Vorgang. Werde er mittels erneuerbarer Energie betrieben, sei von grünem Wasserstoff die Rede. Es gebe verschiedene Formen der Elektrolyse. Das Problem: Manche würden mit chemischen Elementen wie Scandium und Iridium arbeiten, die knapp seien.Der Ausbau der Elektrolyse-Kapazitäten erfordere auch einen enormen Rohstoffaufwand, auch bei selteneren Edelmetallen. Dessen sollten sich erfahrene Elektrolyseur-Produzenten bewusst sein. Zwischen den beiden Elektrolyse-Spezialisten Plug Power und Nel erhalten die Norweger den Vorzug. Anleger sollten ihre Position mit einem Stopp bei 1 Euro nach unten absichern, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nel-Aktie: