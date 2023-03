Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,2295 EUR +1,61% (30.03.2023, 12:33)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

13,895 NOK +3,23% (30.03.2023, 12:14)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Es sei kein guter März für die Nel-Aktie gewesen. Rund 13 Prozent habe der Titel verloren. Doch zum Monatsende gebe es einen kleinen Lichtblick für die Anleger: Die Nel-Aktie habe einen Teil der Verluste wieder wettmachen können. Eine Marke stehe nun besonders im Fokus.Bereits im Februar habe die Nel-Aktie rund sieben Prozent verloren, im März hätten sich die Verluste fast verdoppelt. Im Fokus stehe nun der GD200 bei 14,51 Norwegische Kronen (NOK). Ein nachhaltiges Überschreiten würde ein erstes neues Kaufsignal liefern. Aber: Anleger sollten sich weiterhin auf Verluste einstellen. Das erst am Dienstag generierte Jahrestief bei 13,06 NOK sei immer noch gefährlich nahe.Die Analysten seien sich derweil weiter uneinig. Am heutigen Donnerstag habe Deepa Venkateswaran von Bernstein ihr Kursziel von 17,00 NOK bestätigt und das Votum auf "Outperform" belassen. Am Vortag habe dagegen Anders Rosenlund, Analyst der SEB-Bank, zum Verkauf der Aktie geraten und sein Kursziel von 10,00 NOK bestätigt.Zuletzt sei die Nel-Aktie knapp am AKTIONÄR-Stoppkurs bei 1,15 Euro vorbeigeschrammt. Damit sei die Gefahr noch lange nicht gebannt.Solange sich das Chartbild nicht deutlich aufhellt, bleiben Anleger an der Seitenlinie, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 30.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link