Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,4095 EUR +1,04% (02.03.2023, 15:04)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

15,55 NOK +0,78% (02.03.2023, 14:50)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (02.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das überraschend dynamische Umsatzwachstum im vierten Quartal habe die Aktie von Nel nicht in steigende Notierungen ummünzen können. Vielmehr hätten die hohen Verluste belastet, die der norwegische Wasserstoff-Spezialist einmal mehr in seiner Quartalsbilanz verbucht habe. Dennoch reagiere die Citigroup und passe das Kursziel nach oben an.Die US-Bank Citigroup habe das Kursziel für Nel nach Quartalszahlen von 12,50 auf 15,50 Norwegische Kronen (NOK; 1,40 Euro) angehoben, aber die Einstufung auf "neutral" belassen. Das vierte Quartal des Wasserstoff-Spezialisten sei stark verlaufen, habe Analyst Vivek Midha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Dabei habe er auf den hohen Auftragsbestand und die positiven Auswirkungen der nachlassenden Lieferketten-Probleme verwiesen. Nel scheine zudem ein klarer Nutznießer der "Green-Deal"-Politik in der EU und den USA zu sein. Die Investitionen in den Kapazitätsausbau dürften von Vorteil sein, wobei der dafür wohl nötige Finanzierungsbedarf den Weg nach oben für den Aktienkurs erschwere.Anleger sollten allerdings immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. Wichtig: Ein Stopp bei 1,15 Euro sichere nach unten vor größeren Verlusten ab. (Analyse vom 02.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link