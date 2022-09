Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,46 EUR +2,89% (13.09.2022, 10:15)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,25 NOK -1,15% (12.09.2022, 16:25)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (13.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der skandinavische Wasserstoff-Spezialist könne am Dienstag nach einer wochenlangen Durststrecke wieder einen nennenswerten Auftrag vermelden. Einmal mehr gehe es dabei um ein sehr spannendes Projekt, an dem Nel beteiligt sei. Beim Auftraggeber handle es sich um einen amerikanischen Ethanol-Produzenten.Konkret wolle LanzaJet einen Containerelektrolyseur zur nachhaltigen Herstellung von Flugkraftstoff von Nel beziehen. Der Auftragsgegenwert werde auf drei Millionen Dollar beziffert, die Auslieferung solle im dritten Quartal 2023 erfolgen. Nach der erfolgreichen Installation dürfte es sich um die erste kommerzielle "Alcohol-to-Jet"-Produktionsanlage für nachhaltigen Flugkraftstoff handeln.Die Anlage könnte dann zehn Millionen Gallonen nachhaltigen Flugkraftstoff und erneuerbaren Diesel produzieren. Ein Zehntel der gesamten Menge entfalle dabei auf Diesel. "Nel Hydrogen ist begeistert, an diesem bahnbrechenden Projekt mit LanzaJet beteiligt zu sein. Elektrolyseure können kosteneffizient Wasserstoff für umweltfreundliche chemische Prozesse erzeugen, die wir angesichts der jüngsten Gesetzgebung zur Steuergutschrift für kohlenstoffarmen Wasserstoff beschleunigen wollen", so Regional Sales Manager für Nel Hydrogen US.Börsenplätze Nel-Aktie: