Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,306 EUR -0,84% (15.03.2023, 10:03)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,77 NOK -0,07% (15.03.2023, 09:48)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (15.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Anfang des Jahres habe der norwegische Wasserstoff-Spezialist eine Absichtserklärung mit HH2E zur Lieferung von Elektrolyseur-Ausrüstung mit einer Gesamtleistung von 120 Megawatt unterzeichnet. Am Dienstagabend habe Nel nun Vollzug gemeldet - der endgültige Vertrag sei unter Dach und Fach. Demnach belaufe sich der Auftragsgegenwert auf etwa 34 Mio. Euro.HH2E plane die Errichtung von skalierbaren Wasserstoff-Projekten in Deutschland. Ein Vorhaben entstehe z.B. in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). "Diese Projekte sind wichtig für die Energiewende in Deutschland und Europa und wir freuen uns, HH2E bei ihren Bemühungen um eine grünere Gesellschaft zu unterstützen", so Nel-Chef Håkon Volldal.Anfang des Jahres habe es bereits geheißen, dass HH2E und Nel eine weitere Zusammenarbeit planen würden, um die Entwicklung des grünen Wasserstoff-Sektors in Deutschland zu beschleunigen. Ergo: Für Nel könnte es perspektivisch weitere Aufträge von HH2E geben. Schließlich habe sich der Nel-Kunde ambitionierte Ziele gesetzt. Der Kunde wolle bis 2030 eine Elektrolyse-Kapazität von 4 Gigawatt aufgebaut haben.Nel könne mit wichtigen Neuigkeiten nach der durchgeführten Kapitalerhöhung punkten. "Der Aktionär" bleibe mittel- bis langfristig optimistisch für die stets hoch bewertete Aktie gestimmt. Anleger sollten aber immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten. Wichtig: Ein Stopp bei 1,15 Euro sichere nach unten vor größeren Verlusten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2023)Börsenplätze Nel-Aktie: