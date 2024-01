Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,615 EUR -0,23% (02.01.2024, 09:39)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

6,938 NOK +0,70% (02.01.2024, 09:24)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (02.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Dezember 2023 habe es Bewegung bei den Leitlinien für die Inanspruchnahme der Steuergutschrift für die Produktion von sauberem Wasserstoff in den USA gegeben. Vor allem für Unternehmen wie Nel oder Plug Power seien die Rahmenbedingungen enorm wichtig. Doch die ersten Reaktionen würden äußerst ernüchternd ausfallen.Die Regeln würden es dem Wasserstoff-Markt erschweren und im Vergleich zu anderen Steuergutschriften seien diese ungewöhnlich strikt, würden die Analysten von JP Morgan Senator Joe Manchin, einem Mitverfasser des Inflation Reduction Act (IRA), zitieren."Alles in allem denken wir, dass viele Projekte, die mit der Subvention von 3 Dollar pro Kilogramm die FID (Anm. d. Red.: finale Investmententscheidung) erreichen wollten, wahrscheinlich aufgeschoben oder verkleinert werden, wenn die endgültige Prognose mit der ursprünglichen Prognose aufgrund der kurzfristigen betrieblichen und finanziellen Herausforderungen übereinstimmt, obwohl die Nachfrage nach sauberem Wasserstoff selbst in wichtigen Endmärkten wie der Stahlerzeugung und dem Schwerlastverkehr stark bleiben, vor allem wenn es in der Zukunft nachfrageseitige Anreize geben wird", heiße es in dem jüngsten Research von JP Morgan.Der große Wurf für die Wasserstoff-Industrie in den USA scheine vorerst auszubleiben. Ohnehin sei Plug Power finanziell stark angeschlagen und sei dringend auf liquide Mittel angewiesen. Hier sollten Anleger weiter Vorsicht walten lassen und vorerst an der Seitenlinie verharren.Wer bei Nel an Bord ist, beachtet den Stopp bei 0,53 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 02.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link