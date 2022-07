Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,35 EUR +3,89% (11.07.2022, 15:56)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,095 NOK +3,83% (11.07.2022, 15:41)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (11.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Bei Nel gebe es endlich wieder nennenswerte Neuigkeiten von der Auftragsseite. Die Skandinavier sollten ein alkalisches Elektrolyseursystem nach Dänemark liefern, wie aus einer Mitteilung vom Freitag vergangener Woche hervorgehe. Bei der Nel-Aktie helle sich das Chartbild weiter auf.Im Konkreten liefere Nel das Elektrolyseursystem an Skovgaard Energy Aps für die Produktion von "grünem" Ammoniak in Westjütland. Der Auftragsgegenwert werde auf etwa vier Millionen Euro beziffert, die Auslieferung solle in Q3/2023 erfolgen.Die Anlage, die von den Projektpartnern Topsoe und Vestas errichtet werde, werde die weltweit erste dynamische grüne Ammoniakanlage sein, bei der erneuerbarer Strom aus Wind- und Sonnenenergie direkt mit dem Elektrolyseur verbunden werde, heiße es. "Für dieses Projekt haben wir uns für die alkalische Elektrolyseur-Technologie von Nel entschieden, da wir das Projekt nicht mit einer unbekannten Elektrolyseur-Technologie riskieren wollten", so Pat A. Han, Technischer Direktor von Skovgaard Energy. "Bei dem alkalischen Elektrolyseur von Nel handelt es sich um eine bewährte Technologie von hoher Qualität, die auch gut zu den Absichten des Demonstrationsprojekts für den dynamischen Betrieb der Ammoniakanlage passt."Der Auftrag unterstütze die Erholungsbewegung der Nel-Aktie. Der spekulative Titel habe sich in den letzten Handelstagen wieder nach oben absetzen können. Für deutlich höhere Kurse müsse Nel jedoch weitere Aufträge liefern, um die derzeitige Bewertung zu rechtfertigen.Ein Einstieg in die Nel-Aktie drängt sich derzeit nach Ansicht des AKTIONÄR nicht auf, so Michel Doepke. (Analyse vom 11.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link