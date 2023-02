Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,5575 EUR -2,63% (17.02.2023, 10:37)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

16,965 NOK -3,83% (17.02.2023, 10:21)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (17.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 28. Februar öffne der norwegische Wasserstoff-Spezialist seine Bücher für das vierte Quartal respektive Gesamtjahr 2022. Anleger könnten sich erneut auf rote Zahlen auf der Ergebnisseite einstellen. Doch das, was bei Nel in erster Linie zähle, seien die langfristigen Aussichten. Und die seien klar intakt.Analysten würden mit einem Q4-Umsatz in Höhe von 230,7 Millionen Norwegische Kronen (NOK; 21,1 Millionen Euro) nach 183,1 Millionen Kronen im Q3 (18,2 Millionen Euro) rechnen. Beim EBITDA werde ein Verlust in Höhe von 201,8 Millionen Kronen (18,5 Millionen Euro) erwartet. Unter dem Strich könnte Nel im Schlussviertel 2022 somit einen bereinigten Verlust von 0,15 Kronen je Aktie eingefahren haben.Somit könnten die Norweger im Gesamtjahr 2022 insgesamt 863,7 Millionen Kronen (79,1 Millionen Euro) erlöst und auf EBITDA-Basis einen Fehlbetrag von 727,2 Millionen Kronen (66,6 Millionen Euro) verbucht haben. Für das Jahr 2023 werde indes ein starkes Wachstum auf gut 1,5 Milliarden Kronen (137,6 Millionen Euro) prognostiziert. Der EBITDA-Verlust könnte dann laut den Schätzungen auf 546,3 Millionen Kronen (rund 50 Millionen Euro) eingedämmt werden.Der spekulative Wasserstoff-Wert bleibt aussichtsreich, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. Stopp bei 1,15 Euro beachten. (Analyse vom 17.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link