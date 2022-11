Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,235 EUR -1,79% (08.11.2022, 13:52)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

12,70 NOK -1,82% (08.11.2022, 13:40)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (08.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Nel-Aktie habe sich in den letzten Handelstagen in einer Konsolidierung befunden. Nun könnte durch die Quartalszahlen vom Konkurrenten Plug Power wieder mehr Bewegung in den Chart des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten kommen. Nel stehe jetzt kurz davor, einen mittelfristigen Aufwärtstrend zu etablieren.Nachdem die Nel-Aktie das Oktober-Hoch bei 13,12 NOK (Norwegische Kronen) kurz überwunden habe, konsolidiere sie seit dem 1. November leicht darunter. Eine solche Seitwärtsphase sei aus charttechnischer Sicht als Krafttanken des Kurses für die nächste impulsive Bewegung zu interpretieren. Dieser nächste Impuls sollte den Kurs erneut über das Oktober-Hoch führen. Anschließend seien die nächsten Hürden der GD200 bei 13,80 NOK und das September-Hoch bei 14,64 NOK. Sollten auch diese Ziele erreicht werden, könnte die langfristige Abwärtstrendlinie bei circa 16,80 NOK in Angriff genommen werden. Damit sich dieses Szenario einstelle, sollte die kurzfristige Abwärtstrendlinie nicht erneut unterschritten würden. Ansonsten würde es zu einem Fake-Out kommen - die Fortsetzung des Trends wäre die Folge. Zusätzliche Unterstützung biete der GD50 bei 12,50 NOK.Trotz des übergeordneten Abwärtstrends stünden die Chancen gut dafür, dass Nel seine Zwischenrally fortsetzen könne. Kurzfristige Ziele bis 14,64 NOK seien möglich. Trader könnten einen kurzfristigen Einstieg bei Nel wagen. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, bis der langfristige Abwärtstrend gebrochen sei, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2022)Börsenplätze Nel-Aktie: