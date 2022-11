Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (16.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zur Wochenmitte könne der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel mit einer neuen interessanten Zusammenarbeit aufwarten. Mit keinem geringeren als dem amerikanischen Automobil-Riesen General Motors (GM) ( ISIN US37045V1008 WKN A1C9CM ) sollten die Arbeiten im Hinblick auf die kostengünstige Produktion von erneuerbarem Wasserstoff forciert werden.Mithilfe der Kombination von GMs umfangreichem Brennstoffzellen-Know-how und Nels jahrzehntelangen Kenntnissen über Elektrolyseure möchten beide Unternehmen wettbewerbsfähigere Quellen für erneuerbaren Wasserstoff erschließen."General Motors ist einer der Weltmarktführer im Bereich des Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebs mit mehr als 50 Jahren Erfahrung", so Nel-Chef, Håkon Volldal. "Wir glauben, dass diese Zusammenarbeit uns einen Wettbewerbsvorteil bei der Industrialisierung der Produktion unserer PEM-Elektrolyseure und der weiteren Verbesserung der Effizienz unserer Technologie verschaffen wird", so der Manager."Nel verfügt über eine der vielversprechendsten Elektrolyseur-Technologien, um die Entwicklung einer sauberen Wasserstoffinfrastruktur zu unterstützen, und wir glauben, dass unser HYDROTEC-Brennstoffzellen-IP ihnen dabei helfen kann, der Skalierung näher zu kommen", erkläre Charles Freese, GM Executive Director, Global HYDROTEC.Dass ein Big Player wie GM viel vom Nel-Know-how im Bereich der Elektrolyse halte, spreche für die Norweger. Allerdings werde noch viel Zeit ins Land gehen, bis die Zusammenarbeit erste Früchte trage. Die Bewertung des Unternehmens bleibe hoch, die langfristigen Aussichten seien allerdings klar intakt.Aktuell stehen charttechnisch die Ampeln auf Grün, Anleger sollten jedoch immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 16.11.2022)