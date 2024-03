Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,4244 EUR +0,81% (15.03.2024, 16:01)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,875 NOK +1,56% (15.03.2024, 15:56)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge. (15.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der norwegische Wasserstoff-Spezialist habe in dieser Woche gute Nachrichten aus den USA vermelden können. So würden die Skandinavier finanzielle Unterstützung für das geplante Werk im Bundessstaat Michigan und für weitere Projekte erhalten, in denen Nel involviert sei. Vor allem die Partnerschaft mit General Motors (GM) könnte von den Fördergeldern dynamischer nach vorn gebracht werden.75 Millionen Dollar würden an Nel zur Unterstützung des Vorhabens in Michigan fließen, weitere 25 Millionen Dollar kämen als Direktinvestment on top. Nach der Realisierung sollten dort dann Elektrolyseure vom Band rollen. Die finale Investmententscheidung (FID) stehe allerdings noch aus. Laut Nel hänge diese von der Marktnachfrage nach Elektrolyseuren ab.Im Erfolgsfall könnte die Zusammenarbeit mit GM größere Früchte tragen. Denn: "Im Endausbau soll der Standort in Michigan eine jährliche Produktionskapazität von vier Gigawatt haben. In der geplanten neuen Anlage wird Nel seine Elektrolyseur-Technologien der nächsten Generation herstellen: die PEM-Stacks, die derzeit zusammen mit General Motors entwickelt werden, und die druckfesten alkalischen Stacks", heiße es in der Pressemitteilung von Nel."Allerdings wird noch viel Zeit ins Land gehen, bis die Zusammenarbeit erste Früchte trägt", habe "Der Aktionär" bereits im November 2022 im Rahmen der Bekanntgabe der Zusammenarbeit geschrieben. Die Einschätzung bezüglich der Kooperation habe Bestand. Aktuell würden bei der Nel-Aktie weiterhin die Impulse fehlen, vor allem bedingt durch das Ausbleiben größerer Order.Anleger bleiben bei der spekulativen Aktie vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link