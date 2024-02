Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

0,4069 EUR +4,87% (27.02.2024, 16:51)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

4,562 NOK +3,03% (27.02.2024, 16:29)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (27.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am morgigen Mittwoch (28. Februar) werde der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel seine Zahlen zum vierten Quartal vorlegen. Im Vorfeld habe es förmlich Abstufungen von Analystenseite und entsprechend nach unten angepasste Schätzungen gehagelt. "Der Aktionär" zeige auf, was die Marktteilnehmer von den Skandinaviern erwarten würden.Im Schnitt werde mit Erlösen in Höhe von 441,6 Millionen Norwegischen Kronen (NOK; 38,9 Millionen Euro) gerechnet. Beim EBITDA würden die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg geführten Analysten mit einem Fehlbetrag in Höhe von 109,6 Millionen NOK (9,65 Millionen Euro) kalkulieren, unter dem Strich werde ein Verlust von 0,08 NOK je Nel-Aktie erwartet.Bei den am 28. Februar anstehenden Quartalszahlen stünden der Ausblick, die Regulierung des US-Marktes und die Sparte Wasserstoff-Tankstellen im Fokus, so RBC-Analyst, Erwan Kerouredan, zu Beginn der Handelswoche. Seit März vergangenen Jahres habe der Wasserstoffkonzern keine größeren Kauforders mehr berichtet. Mit Blick auf das Tankstellengeschäft habe der Experte darauf verwiesen, dass mit ITM Power und McPhy Energy zuletzt zwei Branchenkollegen den Verkauf ihrer diesbezüglichen Aktivitäten angekündigt hätten.Angesichts der zahlreichen Downgrades vor den Zahlen und der überschaubaren Aufträge in den vergangenen Monaten sei die Erwartungshaltung an Nel entsprechend niedrig. Der Kursverlauf seit dem vergangenen Sommer spreche Bände.Interessierte Anleger sollten die Zahlenvorlage abwarten und entsprechend bei der spekulativen Wasserstoff-Aktie weiter mit Vorsicht agieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link