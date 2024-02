Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (29.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen zum vierten Quartal 2023 des skandinavischen Wasserstoff-Unternehmens seien besser als befürchtet ausgefallen. Daraufhin sei die Nel-Aktie mit deutlichen Kursaufschlägen in den Handel gestartet, habe diese allerdings wieder abgegeben. "Der Aktionär" blicke auf die jüngsten Einschätzungen von Analystenseite.Jefferies habe die Einstufung für Nel nach Quartalszahlen auf "hold" mit einem Kursziel von 5,50 Norwegische Kronen (NOK; umgerechnet 0,48 Euro) belassen. Der Wasserstoff-Spezialist habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, so Analyst Constantin Hesse. Gleichwohl habe die Auftragsdynamik nachgelassen.Zum Kauf rate indes weiterhin die Investmentbank Goldman Sachs, das Kursziel werde auf 8,00 NOK (0,70 Euro) beziffert. Die Resultate des Wasserstoff-Spezialisten hätten die Konsensschätzungen übertroffen, habe Analyst Michele della Vigna in einer Ersteinschätzung konstatiert.Die Zahlenvorlage und die angekündigten Pläne für das äußerst defizitär wirtschaftende Tankstellen-Business seien zunächst auf ein positives Echo gestoßen. Inzwischen notiere die Nel-Aktie wieder in etwa auf dem Niveau vor der Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse.Anleger warten die weiteren Entwicklungen beim norwegischen Wasserstoff-Play vorerst weiter ab und bleiben entsprechend beim spekulativen Papier an der Seitenlinie, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Nel-Aktie. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link