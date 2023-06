Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (27.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der einstige Wasserstoff-Superstar Nel werde an der Börse weiter durchgereicht. Am Dienstag stehe der Titel erneut unter Druck, am Mittag gehe es in Frankfurt um 1,3 Prozent auf 1,01 Euro nach unten. Es würden also nur noch zwei Cent fehlen, dann sei Nel ein Pennystock. Zuletzt hätten sich mehrere Analysten skeptisch geäußert.Wie DER AKTIONÄR bereits am Montag geschrieben habe, sei die charttechnische Lage bei Nel stark angespannt, nachdem die Aktie an der Heimatbörse in Oslo mit Karacho unter die 50-Tage-Linie gefallen sei.Das Verlaufstief vom April habe Nel bereits unterschritten - nun komme es darauf an, dass die Unterstützung im Bereich bei zwölf Norwegische Kronen halte. Tue sie es nicht, drohe im Worst-Case ein Abverkauf bis auf das 52-Wochen-Tief bei 9,83 Kronen.Neben der Zinsangst fehle derzeit auch der Glaube an die Politik, eine Wasserstoffwende voranzutreiben. Dies sei auch mit ein Grund dafür gewesen, warum JPMorgan Nel vor Kurzem erneut mit "Untergewichten" eingestuft habe.Jones sei einer von fünf Analysten, die sich in den vergangenen vier Wochen kritisch zu Nel geäußert hätten. Indes habe es in diesem Zeitraum nur vier Kaufempfehlungen gegeben. Insgesamt würden derzeit zwölf Experten Nel mit "Buy" bewerten. Sieben Analysten würden "Halten" sagen, elf "Verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel liege bei 15,02 Kronen, was einem Potenzial von 25 Prozent entspreche.Nel habe zuletzt die Erwartungen nicht erfüllt. Die Aktie stehe kurz davor, unter den Stoppkurs des AKTIONÄR bei einem Euro zu fallen. (Analyse vom 27.06.2023)