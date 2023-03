Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (07.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Nach Börsenschluss in Oslo habe Nel am Montagabend die Durchführung einer Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Diese habe mittlerweile erfolgreich bei Investoren über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren platziert werden können.Knapp 1,61 Mrd. NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet ca. 144,7 Mio. Euro) brutto dem würden Wasserstoff-Spezialisten damit zufließen. Insgesamt habe Nel 108 Mio. neue Aktien zum Kurs von 14,90 NOK (1,34 Euro) ausgegeben. Zum Vergleich: Der Schlusskurs in Oslo habe am Montag bei 16,36 NOK gelegen. Durchgeführt worden sei die Kapitalmaßnahme durch die Kreditinstitute Carnegie und Morgan Stanley.Gezeichnet hätten die Anteile ausgewählte norwegische und internationale Investoren außerhalb der USA. Die frischen liquiden Mittel wolle Nel zur teilweisen Finanzierung des Expansionsprogramms und allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. Die Norweger wollten v.a. in Europa und den USA ihre Produktionskapazitäten erweitern.Die durchgeführte Privatplatzierung sollte sich nur kurzfristig negativ auf die Kursentwicklung von Nel auswirken. "Der Aktionär" sehe indes mittel- bis langfristig Aufwärtspotenzial für die Aktie. Anleger sollten aber immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten. Wichtig: Ein Stopp bei 1,15 Euro sichere nach unten vor größeren Verlusten ab, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link