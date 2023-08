Börsenplätze Nel-Aktie:



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (30.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Die Elektrolyseure von Nel könnten in den verschiedensten Branchen zum Einsatz kommen und seien damit eine Schlüsselkomponente, um die sektorübergreifende Dekarbonisierung nachhaltig voranzutreiben. Das untermauere die erfolgreiche Inbetriebnahme einer Wasserstoffanlage in der nordischen Stahl-Industrie.So habe Ovako, laut eigenen Angaben der führende europäische Stahlhersteller und einer der größten Stahlrecycler in den nordischen Ländern, seine Wasserstoffanlage im Werk in Hofors (Schweden) eingeweiht. Diese sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Stahlindustrie, die das Potenzial habe, die weltweiten Emissionen, auch in anderen Schwerindustrien, erheblich zu senken, so das Unternehmen."Unser Stahlwerk in Hofors wurde bereits im 16. Jahrhundert gegründet, und mit der neuen Wasserstoffanlage beginnen wir ein neues Kapitel in der schwedischen Stahlgeschichte", so Ovako-Chef Marcus Hedblom. "Für die Erwärmung von Stahlprodukten waren bisher große Mengen fossiler Brennstoffe erforderlich. Wir sind nun die ersten in der Welt, die Stahl vor dem Walzen mit fossilfreiem Wasserstoff erhitzen und damit die Emissionen in diesem Produktionsschritt auf nahezu Null reduzieren."Die Einweihung der Wasserstoffanlage in Hofors mit den Produkten von Nel sei ein Meilenstein für Ovako und Nel. Das Projekt könnte als Vorbild für viele andere Stahl-Werke in Europa und darüber hinaus dienen. Wichtig für Nel würden allerdings Großaufträge bleiben, die in den vergangenen Handelswochen ausgeblieben seien.Auch charttechnisch liefere die Nel-Aktie momentan wenig Kaufargumente. Interessierte Neueinsteiger warten beim spekulativen Titel klare positive Chartimpulse ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten den Stopp bei 0,95 Euro beachten. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link