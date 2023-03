Börsenplätze Nel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nel-Aktie:

1,294 EUR +2,01% (21.03.2023, 14:19)



Euronext Oslo-Aktienkurs Nel-Aktie:

14,68 NOK +1,56% (21.03.2023, 14:06)



ISIN Nel-Aktie:

NO0010081235



WKN Nel-Aktie:

A0B733



Ticker-Symbol Nel-Aktie:

D7G



Euronext Oslo-Symbol Nel-Aktie:

NEL



Kurzprofil Nel ASA:



Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) ist ein norwegisches Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien tätig ist. Die Gesellschaft liefert optimale Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff und bedient Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit Wasserstofftechnologien. Die Wasserstofflösungen von Nel decken wichtige Teile der Wertschöpfungskette ab: Von Wasserstoffproduktionstechnologien bis hin zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen, und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen, die die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen heute. (21.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA (ISIN: NO0010081235, WKN: A0B733, Ticker-Symbol: D7G, Euronext Oslo-Symbol: NEL) unter die Lupe.Der Wasserstoff-Titel habe in den letzten Wochen häufig auf den Verliererlisten gestanden. Konkret sei es seit Anfang Februar (8. Februar) um rund 24 Prozent nach unten gegangen. Am heutigen Dienstag gehe es jedoch leicht aufwärts. Dabei gelinge der Nel-Aktie der Sprung über eine wichtige charttechnische Marke. Gehe es nach den Analysten, habe die Aktie noch viel Luft nach oben.Zuletzt habe Goldman hat die Nel-Aktie von "Neutral" auf "Buy" heraufgestuft. Das Kursziel von 20,60 Norwegische Kronen (NOK) (umgerechnet 1,80 Euro) sei bestätigt worden.Und immerhin mehr als ein Drittel der von Bloomberg befragten Analysten stehe dem norwegischen Elektrolyse-Player positiv gegenüber. Von 29 Experten würden zwölf zum Kauf und zehn zum Verkauf raten. Sieben Analysten würden eine neutrale Haltung einnehmen.Die Nel-Aktie scheine sich zu stabilisieren und habe mit dem Sprung über den GD200 ein frisches Kaufsignal erzeugt.Technisch orientierte Anleger könnten noch aufspringen, zumal die langfristigen Aussichten für Nel stimmen. Jedoch sollten etwaige Neueinsteiger immer die hohe Bewertung und den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten. Zur Absicherung wird ein Stopp bei 1,15 Euro gesetzt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link